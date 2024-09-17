К 2050 году супербактерии могут погубить почти 4 десятка миллионов жизней

Lancet: супербактерии погубят более 39 миллионов жизней к 2050 году

Устойчивые к антибиотикам бактерии могут привести к гибели свыше 39 миллионов человек к 2025 году. К такому выводу пришли эксперты ВОЗ. Их совместное исследование с международной команды ученых опубликовали в статье медицинского журнала Lancet .

По подсчетам авторов материала, к 2050 году по всему миру ежегодно будут умирать 1,91 миллиона человек. За 25 лет от этих бактерий могут погибнуть 39,1 миллиона человек.

Профессор Университета штата Вашингтон Стейн Фолльсет при этом обратил внимание, что человечество продвинулось в борьбе с микробами, устойчивыми к лекарствам. Однако этого прогресса недостаточно.

«Для предотвращения этого сценария нам нужно срочно разработать новые стратегии по предотвращению развития инфекций», — подчеркнул Фолльсет.

По данным ученых, самое большое число смертей ожидается в Южной и Восточной Азии, в Океании и Африке.