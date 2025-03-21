ЮУГМУ: отказ матери соблюдать правила гигиены приводит к кариесу у ребенка

По статистике, каждый пятый ребенок в возрасте одного года сталкивается с кариесом временных зубов. К трем годам эта проблема затрагивает от половины до трех четвертей детей, а к шести — почти всех. Причины ситуации объяснили в клинике ЮУГМУ, сообщил « ФедералПресс ».

По мнению специалистов, чаще всего бактерии, вызывающие кариес, передаются ребенку от матери из-за нарушения базовых правил гигиены. Речь идет об облизывании соски, пробе еды из ложки и поцелуях в губы.

Кроме того, сладкие соки, газировка и частые перекусы печеньем увеличивают кислотность во рту, что разрушает зубную эмаль. Искусственное вскармливание и недостаток молочных продуктов уменьшают количество кальция в организме, а нехватка фтора в питьевой воде региона делает зубы уязвимыми, пояснили медики.