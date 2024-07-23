Юриста Степанов рассказал, что доказать отравление готовой едой поможет Роспотребнадзор

Если человек отравился пищей из магазина, он имеет право подать иск в суд с целью получить компенсацию за причиненный вред здоровью. Юрист Борис Степанов отметил, что для успешного рассмотрения дела необходимо сразу же собрать все возможные доказательства, передала «Вечерняя Москва».

Чтобы установить связь между отравлением и определенным продуктом, оставшиеся части еды следует направить в Роспотребнадзор. Также в качестве доказательств могут быть использованы чек, выписка из банка, свидетельские показания, а также фотографии и видеозаписи. Если отравление произошло у всей семьи, имеет смысл подать коллективный иск, что увеличит шансы на успех.

Степанов также акцентировал внимание на том, что компании могут оспаривать решения суда, вынесенные в пользу пострадавших. Часто ответственность возлагают на курьеров или службы доставки, ссылаясь на нарушение условий транспортировки. В таких случаях число ответчиков по делу может возрастать, отметил «Мир 24».