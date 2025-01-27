Юрист Вепренцева: консультации в нескольких стоматологиях защитят от врачей-аферистов

Бесплатные осмотры, переходящие в навязывание дорогого лечения, искусственное завышение диагноза, запугивание пациентов потерей зубов, финансовое мошенничество с услугами и материалами — все это одни из самых популярных схем обмана людей в стоматологиях. Об этом рассказала юрист Таисия Вепренцева в интервью сайту «Газета.Ru».
По словам специалиста, чтобы не стать жертвой мошенников при лечении зубов, необходимо контролировать весь процесс, делать фотографии до и после процедур, сохранять чеки и документы, а при малейших подозрениях обращаться в Роспотребнадзор. Перед серьезным лечением лучше всего получить консультации в нескольких клиниках, посоветовала Вепренцева.
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