Юрист Сорокина призвала проверять онлайн-школы на предмет судебных разбирательств

Рынок образовательных курсов активно развивается. Арина Сорокина из компании «Афонин, Божор и партнеры» рассказала «Газете.Ru» , как не стать жертвой некачественных услуг.

«Проверьте лицензию школы и информацию об экспертах. Внимательно изучите договор и программу курса, а также условия возврата оплаты», — советует юрист.

Бывает, что услуги считаются оказанными в момент предоставления доступа к платформе. Тогда вернуть деньги можно, только доказав несоответствие курса описанию. Полезно проверить, нет ли судебных разбирательств с участием онлайн-школы. Это можно сделать на сайтах судов по ИНН организации.

Юрист рекомендует внимательно проверять банковские реквизиты при оплате курса и не переходить на подозрительные сервисы. По ст. 782 ГК РФ потребитель может отказаться от договора в одностороннем порядке. Для этого нужно направить претензию на юридический адрес школы.