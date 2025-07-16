Юрист Соловьев предложил ввести медосмотр у психиатра для тех, кто решил завести бойцовую собаку

Заслуженный юрист России Иван Соловьев обратился к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательный медосмотр у врача-психиатра для лиц, которые планируют приобрести собаку бойцовой породы. Копия обращения имеется в распоряжении RT .

Соловьев отметил, что участились случаи натравливания собак на людей. Он подчеркнул: «В данной ситуации необходимо продолжение создаваемого комплекса мер по защите граждан от бездомных животных, а также от собак бойцовых пород, используемых в качестве источника причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Юрист отметил, что федеральный закон запрещает натравливание животных на людей, но собаки бойцовых пород часто используются хозяевами в конфликтах.

По мнению Соловьева, если инициатива будет одобрена, уполномоченный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения разработает критерии медицинского тестирования и бланк врачебного заключения. Также целесообразно предусмотреть административную ответственность за продажу или приобретение собаки бойцовой породы с нарушением установленного порядка.