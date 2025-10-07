Юрист Русяев напомнил, что продать квартиру, находящуюся в ипотеке, можно только с разрешения банка

Юрист Илья Русяев сообщил NEWS.ru, что продать квартиру, находящуюся в ипотеке, можно только с разрешения банка. Это требование обусловлено положениями закона об ипотеке и нормами, касающимися залоговых обязательств.
По мнению Русяева, для продажи такой недвижимости есть два пути: либо закрыть кредит до сделки и снять обременение, либо согласовать с банком продажу с одновременным погашением из средств покупателя (аккредитив, эскроу или спецсчет).
В обоих случаях важно быстро согласовать условия с кредитором и правильно сформулировать договор.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте