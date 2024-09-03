Юрист Русяев: двухнедельный отпуск — идеальное время для медицинского обследования

Двухнедельный отпуск является идеальным временем для медицинского обследования. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По его словам, в данный период можно без лишней спешки посетить врачей, пройти диагностические процедуры и сдать анализы. Отсутствие рабочего стресса позволит внимательнее отнестись к советам медиков.

В заключение юрист напомнил, что забота о здоровье — инвестиция в будущее. Выявленные на ранней стадии заболевания легче и дешевле лечить, отметил Русяев.

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