Двухнедельный отпуск является идеальным временем для медицинского обследования. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с News.ru .

По его словам, в данный период можно без лишней спешки посетить врачей, пройти диагностические процедуры и сдать анализы. Отсутствие рабочего стресса позволит внимательнее отнестись к советам медиков.

В заключение юрист напомнил, что забота о здоровье — инвестиция в будущее. Выявленные на ранней стадии заболевания легче и дешевле лечить, отметил Русяев.