Юрист Гриценко посоветовала проверять лицензию косметологической клиники на сайте Росздравнадзора
Медицинский юрист Ирина Гриценко настоятельно рекомендовала гражданам проверять квалификацию и лицензию специалистов в области косметологии. Об этом сообщил «Царьград».
Она предупредила о возможных рисках обращения к врачам без должного образования. Юридические последствия при этом зависят от серьезности нанесенного ущерба.
«В рамках гражданского процесса периодически бывают иски к таким лицам о возмещении вреда здоровью. Но не очень часто», — отметила Гриценко.
Эксперт посоветовала проверять лицензию клиники через сайт Росздравнадзора. Там необходимо ввести название организации или ИНН, добавил сайт KP.RU.
