Юрист Гартман объяснил, как избежать потока рекламных звонков после посещения стоматолога

После визита к стоматологу многие сталкиваются с потоком рекламных звонков из других клиник. Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнеры» Владимир Гартман рассказал Life.ru , как защитить свои права и привлечь нарушителей к ответственности.

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных», медицинская организация является оператором персональных данных и может передавать их третьим лицам только при наличии конкретного, информированного и добровольного согласия гражданина. Стандартное согласие на обработку персональных данных, которое подписывается при получении медицинских услуг, не подразумевает автоматического разрешения на передачу номера телефона другим организациям в рекламных целях.

Юрист рекомендует направить в клинику письменное обращение с требованием сообщить, кому были переданы персональные данные, какие данные были переданы и на каком основании это было сделано. Также можно потребовать прекратить обработку и передачу персональных данных или отозвать ранее данное согласие. Клиника обязана предоставить ответ в установленный законом срок.

Параллельно можно обратиться в Роскомнадзор — именно это ведомство контролирует соблюдение законодательства о персональных данных. Жалобу можно подать через официальный сайт ведомства. С 2025 года ответственность за нарушения в сфере персональных данных была существенно ужесточена. Для юридических лиц штрафы по отдельным составам могут достигать миллионов рублей.