Юрист Догваль: отпуск по уходу за больным ребенком до семи лет не имеет ограничений

Отпуск по уходу за больным ребенком до семи лет теперь можно оформить на любой срок, ограничений по времени нет. Об этом сообщил юрист Сергей Довгаль в интервью сайту kp.ru.

Специалист объяснил, что больничный может взять не только мать, но и отец. А если оба родителя работают, то оформить документ разрешается другим близким родственникам: бабушке, дедушке, брату или сестре. Главное — действительно ухаживать за ребенком, отметил aif.ru.

Довгаль посоветовал родителям заранее обсудить с врачом длительность больничного и предупредить работодателя о своем намерении.

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