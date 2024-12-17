Journal of Translational Medicine: употребление большого количества сладостей неразрывно связано с развитием депрессии

Употребление большого количества сахара неоднократно связывали с рядом серьезных заболеваний, таких как ожирение и болезни сердца. Теперь к этому списку добавилась и депрессия. Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Translational Medicine , показало, что люди, которые регулярно употребляют сладкое, чаще страдают депрессией, чем те, кто предпочитает редко есть сладкую пищу.

В исследовании были проанализированы данные почти 182 000 человек. Первая группа заботилась о своем здоровье и предпочитала фрукты и овощи животной пище и сладостям. Вторая группа была всеядной и употребляла большое количество продуктов, включая мясо, рыбу, некоторые овощи и сладости. Третья была группой сладкоежек, которые употребляли сладкую пищу и сладкие напитки, написала «Мойка 78».

Так, у людей из группы, заботящейся о своем здоровье, риск сердечной недостаточности был на 14% ниже, а риск хронической болезни почек — на 31% ниже по сравнению с другими группами. Люди из группы сладкоежек имели риск развития депрессии выше на 27%, инсульта — на 22% и диабета — на 15%.

Сахар также может увеличить вероятность развития определенных проблем со здоровьем, таких как набор веса или диабет.