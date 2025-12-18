Journal of Functional Foods: бактерия из кефира может помочь при возрастных изменениях иммунитета

Бактерия, обнаруженная в кефире, демонстрирует потенциал в замедлении процессов старения иммунной системы. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Journal of Functional Foods (JFF).

В ходе исследования пожилые мыши в течение восьми недель получали корм с добавлением термоинактивированной бактерии. После этого у них наблюдалось менее выраженное старение иммунной системы: показатели вилочковой железы (тимуса) сохранялись лучше, а также отмечались положительные изменения в печени — органе, который часто страдает при возрастных нарушениях иммунитета и обмена веществ, написала «Свободная пресса».

Авторы эксперимента подчеркивают, что полученные данные являются доклиническими и основаны на работе с животными, поэтому выводы пока нельзя напрямую переносить на людей. Однако исследование указывает на потенциально перспективный механизм, который может лечь в основу разработки добавок для поддержки иммунитета в пожилом возрасте.