«Известия»: у людей с крепким иммунитетом менингит может проявляться болью в горле

Врач общей практики, педиатр «Инвитро» Елена Алексенцева поделилась с «Известиями» информацией о диагностике менингита. Она обратила внимание на характерную сыпь, которая часто ошибочно принимается за признаки ветряной оспы.

Врач подчеркнула необходимость дифференциальной диагностики, особенно у маленьких детей, так как оба состояния требуют срочного медицинского вмешательства. Алексенцева также отметила, что появление геморрагической сыпи требует тщательной оценки для исключения гематологических нарушений и инфекционных заболеваний.

«Дифференциальная диагностика менингококковой инфекции должна проводиться как с гематологическими заболеваниями, так и с различными инфекционными патологиями», — сообщила Алексенцева.

У людей с крепким иммунитетом менингит может проявляться слабо выраженной симптоматикой, такой как небольшая боль в горле, заложенность носа и насморк. Организм справляется с инфекцией самостоятельно, формируя иммунитет. Однако при слабой иммунной защите бактерии могут проникнуть в кровь, вызывая менингококцемию, что ведет к распространению возбудителя по всему организму, включая нервную систему.