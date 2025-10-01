«Известия»: суперлуние может негативно сказаться на качестве сна и повысить утомляемость

В период полнолуния и суперлуния человеческий организм может реагировать физиологическими изменениями. Врачи предупредили о рисках проведения операций в эти дни из-за ухудшения свертываемости крови и замедления заживления ран, сообщил сайт «Известия» .

Также в эти дни у некоторых людей наблюдается повышенная утомляемость и головные боли. Исследования показывают, что во время полнолуния у многих снижается качество сна из-за уменьшения выработки мелатонина. Эмоциональная нестабильность и раздражительность также могут быть выражены ярче, особенно у метеозависимых людей, отметил URA.RU.

Однако точные научные доказательства влияния лунных фаз на физиологию человека или обострение психических заболеваний отсутствуют. Мнения о повышении агрессии и росте несчастных случаев в полнолуние часто связаны с самовнушением, а не с реальными астрономическими эффектами. В ночь суперлуния рекомендуется создать комфортные условия для отдыха, избегать стресса и поддерживать здоровый образ жизни.