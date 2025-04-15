«Известия»: ежедневный прием креатина способен повысить физическую выносливость

По его словам, ежедневный прием трех-пяти граммов креатина способен повысить физическую выносливость и общую работоспособность организма, позволяя спортсменам тренироваться дольше и эффективнее, написали «Известия».

Механизм действия вещества основан на повышении уровня фосфокреатина в мышечной ткани, что ускоряет синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), основного энергетического субстрата клетки. Благодаря креатину мышцы способны восстанавливать молекулы АТФ быстрее, обеспечивая дополнительный ресурс для выполнения интенсивных упражнений, таких как бег на короткие дистанции или силовые тренировки.

Таким образом, креатин рекомендуется как дополнение к спортивному питанию для достижения наилучших спортивных результатов.