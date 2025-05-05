«Известия»: диагностика пищевой аллергии у детей часто дает ложные результаты

Ученые выяснили, что пищевая аллергия у многих детей — ошибочный диагноз. Подавляющее большинство участников проведенного исследования (94%) соблюдали диету без объективных оснований, поскольку непереносимости исследуемых продуктов у них не было, сообщили « Известия ».

Установить истину помог метод так называемой провокационной пробы. Сейчас специалисты готовят документы для его внедрения в российских больницах.

В рамках исследования эксперты под контролем врачей давали детям от шести месяцев продукты, которые считались потенциальными аллергенами. Оказалось, что у 94% участников не было реакции на них. По мнению экспертов, новый способ поможет сократить необоснованные ограничения в питании и улучшить качество жизни юных пациентов, добавила «Свободная пресса».