«Известия»: диагностика пищевой аллергии у детей часто дает ложные результаты

Ученые выяснили, что пищевая аллергия у многих детей — ошибочный диагноз. Подавляющее большинство участников проведенного исследования (94%) соблюдали диету без объективных оснований, поскольку непереносимости исследуемых продуктов у них не было, сообщили «Известия».
Установить истину помог метод так называемой провокационной пробы. Сейчас специалисты готовят документы для его внедрения в российских больницах.
В рамках исследования эксперты под контролем врачей давали детям от шести месяцев продукты, которые считались потенциальными аллергенами. Оказалось, что у 94% участников не было реакции на них. По мнению экспертов, новый способ поможет сократить необоснованные ограничения в питании и улучшить качество жизни юных пациентов, добавила «Свободная пресса».
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