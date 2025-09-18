Исследователи из Кореи выяснили, что витамин С не снижает риск старческой астении

Исследователи из Кореи изучили влияние приема добавок с витамином С на вероятность развития старческой астении — состояния, при котором организм пожилых людей становится особенно восприимчивым к заболеваниям и нагрузкам. Об этом написало издание Nutrient .

Результаты анализа показали, что у людей, принимавших витамин С, как отдельно, так и в комплексе с другими добавками, риск развития астении не отличался от тех, кто не использовал БАДы, сообщила «Свободная пресса».

Изначально в «сырых» данных была заметна слабая тенденция к снижению риска, однако после корректировки на возраст, образ жизни и состояние здоровья она исчезла.

Ученые подчеркивают, что для профилактики астении важнее сбалансированное и разнообразное питание, а не прием отдельных витаминов.