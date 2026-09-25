Исследователи Еврейского университета выяснили, что совместный прием пищи может снижать скачки сахара в крови

Совместный прием пищи может влиять не только на настроение, но и на работу организма, выяснили исследователи Еврейского университета и медицинского центра «Шиба». После одинакового углеводного приема пищи уровень глюкозы в крови у участников повышался меньше и быстрее возвращался к исходным значениям, когда они ели вместе с другими людьми. Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на сайт science.org.

Ранее считалось, что человеческий организм является изолированной системой. Новые данные показывают, что наша физиология по своей природе социальна. Близость доверенного человека снижает физические затраты на саморегуляцию и дает метаболические преимущества. Эффект не ограничивается уровнем сахара: присутствие близкого помогает лучше переносить холод и снижает стресс у взрослых и младенцев. При этом для эффекта не обязательно физическое прикосновение.

Ученые подчеркивают, что отношения не заменяют медицину или питание. Однако результаты указывают на социальный фактор как важный элемент физического самочувствия. «Регуляция сахара зависит не только от еды, но и от того, с кем мы едим», — заключает Атзиль.