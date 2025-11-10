Исследователь Шелин сообщила, что растительная диета не исключает риск пищевых инфекций

Растительные продукты, как и продукты животного происхождения, могут быть источником пищевых инфекций. Патогены, вызывающие заболевания через мясо или молоко, способны заражать и растительную пищу. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Medical Xpress .

Исследователь Лундского университета Дженни Шелин подчеркнула, что знания о рисках, связанных с растительными ингредиентами, пока отстают. Она назвала ошибочной веру в исключительную безопасность вегетарианской диеты.

Шелин напомнила о необходимости сокращения потребления мяса и перехода к растительному рациону для снижения климатического воздействия и укрепления продовольственной независимости. Однако она подчеркнула важность правильного приготовления новых ингредиентов, чтобы избежать отравлений.