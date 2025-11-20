Исследования ученых выявили связь между бессонницей и сокращением продолжительности жизни

Исследования выявили связь между бессонницей и сокращением продолжительности жизни. Хирург Альваро Кампильо выразил обеспокоенность: если спать меньше шести часов в сутки, это может негативно сказаться на продолжительности жизни. Его слова приводит издание 20minutos .

Специалист подчеркнул: «Недостаток сна создает большую нагрузку на организм, нарушая функционирование жизненно важных систем, включая сердце, почки и легкие, что может привести к смерти».

Кампильо рекомендует не использовать снотворные, так как они лишь маскируют проблему. Врач советует готовиться ко сну в течение всего дня: больше находиться на естественном свете, придерживаться распорядка, заниматься спортом за два часа до вечернего приема пищи и минимизировать количество раздражителей перед сном, написал Infox.ru.

Также для улучшения качества сна важно создать комфортную атмосферу в спальне, поддерживать оптимальную температуру и уровень влажности, использовать качественные матрасы и подушки. Кроме того, рекомендуется избегать тяжелой еды и напитков с кофеином перед сном.