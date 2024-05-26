Исследование о массовых заражениях людей в XX веке завершили в Великобритании

Проведенное в Великобритании расследование продемонстрировало, что власти страны несут ответственность за массовое заражение людей опасными заболеваниями в ХХ веке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По результатам расследования, британские власти виновны в умышленном игнорировании угрозы здоровью людей и массовом заражении гепатитом С и ВИЧ.

Журналисты установили, что Национальная служба здравоохранения Великобритании в 1970-х годах закупала в США плазму крови для лечения гемофилии. Однако после применения биоматериала гепатитом С и ВИЧ заразились свыше 30 тысяч пациентов.

В США донорами в основном становились наркоманы и бывшие заключенные, для которых сдача крови была источником дохода. Британская сторона при этом до 1986 года не проверяла кровь на ВИЧ, а до 1991-го — на гепатит С. В итоге крови одного инфицированного было достаточно для заражения огромного объема плазмы.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак принес извинения жертвам массового заражения и пообещал выплатить компенсации пострадавшим.