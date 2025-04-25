Исследование Level Group: каждый десятый аллергик уезжает в другой регион на время цветения

Согласно опросу компании Level Group, каждый десятый аллергик регулярно уезжает в другой регион на время цветения из-за пыльцы. Об этом сообщил RT .

Желающих временно сменить место жительства еще больше — 50% опрошенных.

Самыми популярными направлениями стали: Сочи (26%); Крым (22%); Краснодарский край (19%).

Карелия и Байкал набрали по 11% голосов. Столько же людей предпочитают перебираться в горы.

По словам аллерголога Светланы Турбовской, в период цветения нужно закрывать окна и проветривать с помощью кондиционера. При его отсутствии можно использовать влажную марлю на окне. Врач рекомендует проводить влажную уборку каждый день, принимать душ после возвращения с улицы и менять уличную одежду на домашнюю. Для облегчения симптомов аллергии во время прогулки существуют специальные назальные спреи и фильтры-невидимки, которые вставляются в ноздри.