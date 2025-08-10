iScience: употребление кофеина ночью может влиять на импульсивность женщин

Биологи из Техасского университета в Эль-Пасо выяснили, что употребление кофеина в вечернее время может снижать самоконтроль и вызывать импульсивные реакции. Результаты их экспериментов с дрозофилами опубликовали в журнале iScience, с ними ознакомился сайт mk.ru .

Ученые изучили, как кофеин влияет на поведение насекомых в зависимости от времени суток и пола. Они выяснили, что кофеин, употребленный ночью, значительно снижает уровень самоконтроля у мух, особенно у самок. При этом дневной прием кофеина такого эффекта не вызывает.

Специалисты отметили, что, несмотря на одинаковую концентрацию вещества в организмах самцов и самок, их поведенческие реакции различаются. Это может указывать на влияние генетических или физиологических механизмов.

Исследователи предположили, что их выводы могут быть применимы и к людям, особенно к тем, кто работает в ночную смену или употребляет кофе перед сном.