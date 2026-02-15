«IQ Ladies»: стройным женщинам старше 40 лет нужно отшелушивать кожу с помощью ферментных пилингов

Каждая женщина стремится сохранить молодость кожи как можно дольше. Однако не все достигают этого одинаково успешно. Автор канала «IQ Ladies — женская территория» утверждает, что главное — учитывать свой тип конституции и подбирать соответствующие средства ухода, сообщил сайт «7 Дней.Ru» .

По словам автора, тем, кто сохранил стройную фигуру, приходится сложнее всего. Несмотря на то что худые женщины дольше сохраняют овал лица, их кожа быстрее теряет эластичность, пересыхает и покрывается морщинами. Такая кожа особенно чувствительна к солнцу, что часто приводит к пигментации.

Если вы столкнулись с подобными проблемами, разработайте стратегию ухода за кожей. Избегайте всего, что усиливает сухость и раздражение. Если вы курите, стоит отказаться от этой привычки. Также исключите агрессивные моющие средства и скрабы с грубыми частицами. Очищайте кожу мягкими средствами, а отшелушивание проводите с помощью ферментных пилингов.

Не забывайте защищать лицо от вредного воздействия окружающей среды: используйте солнцезащитный крем и берегите кожу от ветра и мороза. Кроме того, скорректируйте рацион: добавьте продукты с высоким содержанием белка, а также витамины А, С и В.