«IQ Ladies»: стройным женщинам старше 40 лет нужно отшелушивать кожу с помощью ферментных пилингов
Каждая женщина стремится сохранить молодость кожи как можно дольше. Однако не все достигают этого одинаково успешно. Автор канала «IQ Ladies — женская территория» утверждает, что главное — учитывать свой тип конституции и подбирать соответствующие средства ухода, сообщил сайт «7 Дней.Ru».
По словам автора, тем, кто сохранил стройную фигуру, приходится сложнее всего. Несмотря на то что худые женщины дольше сохраняют овал лица, их кожа быстрее теряет эластичность, пересыхает и покрывается морщинами. Такая кожа особенно чувствительна к солнцу, что часто приводит к пигментации.
Если вы столкнулись с подобными проблемами, разработайте стратегию ухода за кожей. Избегайте всего, что усиливает сухость и раздражение. Если вы курите, стоит отказаться от этой привычки. Также исключите агрессивные моющие средства и скрабы с грубыми частицами. Очищайте кожу мягкими средствами, а отшелушивание проводите с помощью ферментных пилингов.
Не забывайте защищать лицо от вредного воздействия окружающей среды: используйте солнцезащитный крем и берегите кожу от ветра и мороза. Кроме того, скорректируйте рацион: добавьте продукты с высоким содержанием белка, а также витамины А, С и В.