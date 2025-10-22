Инженер ПНИПУ Кожевникова отметила пользу фисташек для здоровья сетчатки глаз

Осенью организм нуждается в поддержке, и орехи могут стать отличным источником энергии и питательных веществ. Ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Александра Кожевникова поделилась информацией о самых полезных орехах, сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, грецкий орех выделяется идеальным соотношением омега-3 и омега-6 жирных кислот, а также высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты и антиоксидантов, что положительно влияет на когнитивные функции и сосуды.

Также специалист обратила внимание на фисташки, которые отличаются относительно низкой калорийностью и наличием лютеина и зеаксантина, важных для здоровья сетчатки глаза. Кроме того, продукт богат калием.

Кожевникова посоветовала включить в рацион и миндаль, содержащий много витамина Е и кальция. Он помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.