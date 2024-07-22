Инженер Кучеров развеял миф о связи использования микроволновок с развитием рака

Заявления о том, что электромагнитные волны от микроволновок способны спровоцировать рак, являются ложными. Об этом сообщил инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров в беседе с News.ru .

По его словам, излучение в устройстве не обладает такой мощностью, которая могла бы повредить клеточную структуру.

Однако пища при данном способе разогрева действительно теряет часть питательных веществ. Любой вид термической обработки приводит к аналогичному эффекту, пояснил специалист.