Инструктор по ЛФК Сеу рассказала, что авокадо, шпинат и арбуз помогают бороться с отеками в жару

В жару многие сталкиваются с проблемой отеков. Они не только портят внешний вид, но и могут быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Чтобы избавиться от отеков, важно знать их причины и придерживаться рекомендаций специалистов, сообщила инструктор-методист по лечебной физкультуре из ГКБ № 15 имени О.М. Филатова ДЗМ Лилия Сеу в разговоре с aif.ru .

По словам эксперта, для борьбы с отеками нужно пить больше чистой воды в течение дня, но небольшими порциями. Норма — 30 миллилитров жидкости на каждый килограмм веса. Важно избегать чая, кофе, сладких соков и алкоголя, отметил KP.RU.

Кроме того, нужно исключить из рациона соленую и копченую пищу, консервы, соусы и полуфабрикаты. Соль задерживает жидкость в организме. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, особенно богатых калием (авокадо, шпинат, брокколи) и мочегонных (цитрусовые, ананас, арбуз). Снизьте потребление углеводов и добавьте в рацион больше белка: мясо, рыбу, яйца, творог.

Врач также посоветовала сделать ужин более легким и увеличить физическую активность — движение помогает усилить отток лимфы. Лимфодренажная гимнастика — еще один эффективный способ борьбы с отеками. Она улучшает отток крови и лимфы от нижних конечностей, предотвращая развитие отеков ног.