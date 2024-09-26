Инструктор Антонов: плавание противопоказано при проблемах с дыхательной системой

Инструктор отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов перечислил противопоказания к плаванию. К ним относятся, например, тяжелые заболевания сердца, сообщило РИАМО.
По словам методиста, от занятий стоит отказаться при проблемах с дыхательной системой и кожных инфекциях. Кроме того, в предварительной консультации врача нуждаются пациенты с психическими расстройствами и хроническими недугами.
Для всех остальных, отметил эксперт, плавание очень полезно. Данные тренировки помогают снять стресс и укрепить мышцы, добавил сайт «Аргументы и факты».
Пятиклассник зверски избил восьмилетнюю девочку в школе Нижнекамска
Урок о здоровом образе жизни провели для школьников в Лобне
Всероссийские соревнования студентов-биологов прошли в Большом Серпухове
Более 500 детей прошли проверку слуха в больнице Лобни с начала года
Более 150 многоквартирных домов в Лобне отремонтируют к 2027 году
В Мытищах мужчина напугал людей стрельбой в воздух
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте