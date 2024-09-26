Инструктор Антонов: плавание противопоказано при проблемах с дыхательной системой

По словам методиста, от занятий стоит отказаться при проблемах с дыхательной системой и кожных инфекциях. Кроме того, в предварительной консультации врача нуждаются пациенты с психическими расстройствами и хроническими недугами.

Для всех остальных, отметил эксперт, плавание очень полезно. Данные тренировки помогают снять стресс и укрепить мышцы, добавил сайт «Аргументы и факты».