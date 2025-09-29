«Ингосстрах»: треть россиян игнорирует симптомы проблем с сердцем

В рамках Всемирного дня сердца СПАО «Ингосстрах» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве России и сетью клиник «Будь здоров» провели опрос в 37 городах России. Выяснилось, что россияне считают наиболее вероятным возраст для инфаркта — 51 год. Однако ожидания различаются в зависимости от города, сообщил сайт Life.ru .

Тревожно то, что только 4,8% опрошенных сразу обратятся к врачу при симптомах сердечных проблем. Треть респондентов надеется, что недомогание пройдет само.

Директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина считает, что добровольное медицинское страхование (ДМС) может улучшить ситуацию, так как обеспечивает легкий доступ к медицинским консультациям.

Главный специалист сети клиник «Будь Здоров» по кардиологии Татьяна Куприй отметила высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и указала на ключевые симптомы, требующие немедленного обращения к врачу: давящая боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка и повышение артериального давления. Она подчеркнула, что нелеченая гипертония может привести к серьезным последствиям.