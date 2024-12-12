«Инфо24»: дефицит железа может привести к облысению

Дефицит железа в организме может спровоцировать развитие анемии, на которую указывают несколько симптомов. Об этом сообщило «Инфо24».
В частности, нехватку этого важного компонента выдает бледность кожи. Кроме того, снижается качество ногтей и волос. последние могут активно выпадать, вплоть до облысения.
Наконец, пациенты с анемией все время жалуются на слабость, учащенное сердцебиение, а также частые головокружения. Ослабевает иммунитет, человек начинает чаще болеть. При возникновении этих симптомов нужно обязательно обратиться к врачу и сдать анализы.
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