Инфекционисты предупредили о мутациях птичьего и коровьего гриппа

Врачи-инфекционисты считают, что вирусные инфекции могут вызвать новую пандемию. Особое внимание они уделяют мутациям птичьего и коровьего гриппа. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Инфекционист Елена Мескина сообщила: «Сейчас наблюдают за птичьим гриппом главным образом. Но в последнее время распространяется гибридный вид коровьего». При этом случаев заражения людей пока не было.

Заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов объяснил: человечество всегда ждет вспышки новых пандемий. Поэтому важно быть готовым — например, разрабатывать новые вакцины и лекарства.

По его словам, невозможно точно предсказать, какой вирус вызовет пандемию, но опасения вызывают новые разновидности гриппа и COVID-19.

Во вторник, 8 апреля, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о неизбежности новой пандемии.