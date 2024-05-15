Инфекционист Жуков: «крысиный» гепатит не вызывает острых печеночных заболеваний вроде фиброза и цирроза | 360°

15 мая 2024, 13:12
Инфекционист Жуков: «крысиный» гепатит не вызывает острых печеночных заболеваний вроде фиброза и цирроза
Так называемый крысиный гепатит, или гепатит Е не так опасен, как кажется на первый взгляд. Это заболевание не вызывает острых печеночных заболеваний вроде фиброза и цирроза, рассказал «Ридусу» инфекционист Владислав Жуков.
Ранее испанская газета El País писала, что в стране зафиксировали десятки случаев малоизученного заболевания — «крысиного» гепатита.
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Эксперт пояснил, что данный вид гепатита в основном проходит в острой фазе и характеризуется желтушными формами. Это заболевание, в отличие от гепатитов В и С, клинически протекает достаточно просто. Людям не стоит паниковать, ожидая какой-то высокой эпидемиологический нагрузки, добавил Жуков.
Болезни
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