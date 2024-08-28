Инфекционист Жемчугов сравнил симптомы лихорадки Западного Нила с легкой простудой

Роспотребнадзор сообщил о том, что уровень заболеваемости увеличился на 13%. В эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что у заболевших могут наблюдаться мышечные боли.

Он указал на то, что в некоторых регионах, таких как Волгоградская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Саратовская область, а также в Москве и Татарстане, возникают природные очаги заболеваний, поскольку речь идет о природно-очаговых инфекциях.

В этих местах есть носители, среди которых теплокровные животные и птицы, такие как голуби и галки. Также имеются переносчики, например, комары, а весной это могут быть клещи. Поэтому, если в этих областях много москитов и инфицированных животных, существует риск передачи болезни людям. Комар может укусить больное животное, а затем, передать человеку инфекцию.

Примерно 20% случаев проявляются клинически, в то время как 80% протекают в легкой форме, как обычная простуда. На данный момент нет оснований для введения локдауна, отметил Жемчугов.