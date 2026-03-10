Инфекционист Жашкова призвала ежегодно сдавать анализ на гепатит С

Гепатит С — серьезное заболевание печени, которое может долгое время протекать без симптомов. Врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Виктория Жашкова в беседе с ИА «ПензаПресс» отметила, что из-за отсутствия заметных признаков на начальных стадиях гепатит С называют «тихим убийцей».

По словам доктора, без своевременного обнаружения и лечения инфекция прогрессирует и может привести к серьезным осложнениям, таким как цирроз печени и рак. Современные достижения медицины позволяют полностью вылечить гепатит С. Лекарства последнего поколения показывают эффективность до 95%, позволяя пациенту вернуться к полноценной жизни без ограничений.

Анализ на антитела к вирусу гепатита С доступен каждому пензенцу. Ежегодная сдача анализа должна войти в привычку каждого сознательного человека. Быстрая и простая процедура способна спасти жизнь, предотвратив негативные последствия длительного латентного периода болезни.