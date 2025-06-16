Инфекционист Викулов призвал установить воздушные фильтры в помещении, где находится рабочее место

Врач-инфекционист Георгий Викулов в интервью радио Sputnik поделился рекомендациями по уборке рабочего пространства. Он подчеркнул, что поддержание порядка на рабочем месте включает не только влажную уборку, но и очистку воздуха.

Викулов отметил, что для устранения пыли достаточно использовать влажную уборку. Он порекомендовал применять специальные губки, например из микрофибры, а также специальные спреи с антипылевым действием.

«Не рекомендуется использовать латексные изделия для уборки», — добавил Викулов.

Инфекционист напомнил, что пыль может скапливаться не только на книгах, но и на гаджетах, компьютере, клавиатуре. Также она может собираться в цветах и вокруг растений.

«Цветы являются источником спор грибов, потому что там влажная почва», — пояснил Викулов.

Он подчеркнул, что при уборке важно учитывать все факторы, которые могут влиять на качество воздуха в помещении. Специалист порекомендовал использовать воздушные фильтры, которые помогают задерживать вредные частицы и устранять запахи.