Инфекционист Тимаков заявил, что рост заболевания коклюшем в России связан с нежеланием граждан прививаться
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ИА НСН объяснил, с чем связан рост заболевания коклюшем в России. По словам эксперта, население массово отказывается от вакцинации. Сейчас болеют не только дети, но и взрослые.
«Этому поспособствовали ковидные ограничения, нарушение срока вакцинации, коронавирус, который меняет иммунитет, и отсутствие ревакцинации», — сказал медик.
Тимаков добавил, что к концу лета возможно будет наблюдаться нехватка вакцины, но в дальнейшем ситуация должна нормализоваться.
Издание «Медвестник» сообщило, что в 2023 году в России было зафиксировано 53 тысячи случаев заболевания коклюшем.