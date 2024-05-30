Инфекционист Тимаков заявил, что рост заболевания коклюшем в России связан с нежеланием граждан прививаться

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ИА НСН объяснил, с чем связан рост заболевания коклюшем в России. По словам эксперта, население массово отказывается от вакцинации. Сейчас болеют не только дети, но и взрослые.

«Этому поспособствовали ковидные ограничения, нарушение срока вакцинации, коронавирус, который меняет иммунитет, и отсутствие ревакцинации», — сказал медик.

Тимаков добавил, что к концу лета возможно будет наблюдаться нехватка вакцины, но в дальнейшем ситуация должна нормализоваться.

Издание «Медвестник» сообщило, что в 2023 году в России было зафиксировано 53 тысячи случаев заболевания коклюшем.

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