Инфекционист Тимаков: грипп А может быстро дать осложнения на легкие

Грипп A(H1N1) отличается острым началом и быстрым поражением нижних дыхательных путей. Ослабленный организм, например, после COVID-19, становится уязвимым перед этим вирусом, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в интервью сайту kp.ru .

Доктор отметил, что уже через 24-48 часов грипп может спровоцировать развитие первичной вирусной пневмонии. Вторичная бактериальная пневмония возможна спустя две недели после начала болезни.

Признаки осложнений включают боль в спине и боках при кашле, одышку, повышенную утомляемость. При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы избежать дыхательной недостаточности.

Для диагностики осложнений используются компьютерная томография (КТ), а также анализ крови на прокальцитонин, указывающий на наличие бактериальной инфекции, резюмировал Тимаков.