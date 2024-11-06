Инфекционист Тихомолова: заподозрить гельминтоз можно, если в общем анализе крови повышен показатель эозинофилов

Главный внештатный инфекционист минздрава Нижегородской области Елена Тихомолова в беседе с сайтом pravda-nn рассказала, как узнать о наличии в организме гельминтов.

По ее словам, 90% людей на протяжении всей жизни рано или поздно сталкиваются с паразитами, просто не знают об этом. Заподозрить гельминтоз можно, если сделать общий анализ крови и проверить показатель эозинофилов. Медик пояснила, что повышение их уровня говорит либо об аллергии, либо о паразитарной инфекции.

«При большинстве кишечных гельминтозов нет изменений в анализе крови, требуется проводить анализ кала на яйца глист», — добавила Тихомолова.

Чтобы выявить токсокароз, эхинококкоз и трихинеллез, человеку необходимо сдать кровь с применением особых лабораторных методов, сказала врач.