Инфекционист Столярова предупредила, что домашние заготовки могут стать источником заражения ботулизмом

Врач-инфекционист Ольга Столярова в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась рекомендациями по профилактике ботулизма.

Специалист подчеркнула, что домашняя консервация может стать источником заражения ботулизмом. Она отметила, что определить наличие ботулизма в продукте по вкусу, запаху или внешнему виду невозможно.

«Ботулотоксин и бактерии при кипячении разрушаются через 10—25 минут», — привел слова врача сайт RT.

Столярова также рекомендовала использовать отдельные кухонные принадлежности для сырых и приготовленных продуктов, а готовую пищу не оставлять при комнатной температуре более чем на два часа.