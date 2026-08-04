Инфекционист Шведова предупредила, что купание в городском фонтане летом чревато кишечными инфекциями

С наступлением жары в России резко возрастает риск кишечных инфекций. Врачи рассказали «Известиям» о главных правилах безопасности при хранении продуктов и купании.

Скоропортящаяся еда — мясо, рыба, молочные продукты, яйца и салаты с майонезом — на жаре становится опасной уже через два часа. Если температура воздуха превышает 32 градуса, этот срок сокращается до одного часа.

Для профилактики важно использовать разные доски для сырых и готовых блюд. Как отметила гастроэнтеролог клиники «Екатерининская» Самира Схашок, опасные бактерии не меняют вкус или запах пищи, поэтому ориентироваться нужно только на условия хранения.

Особую угрозу представляют городские фонтаны. Инфекционист Наталья Шведова предупредила, что вода в них циркулирует по замкнутому кругу без обеззараживания. В нее попадают возбудители от людей, животных и птиц. Основной риск связан с заглатыванием жидкости детьми во время игр.

Купаться следует только в официально разрешенных местах, избегая водоемов со сточными трубами и неприятным запахом. Риск заражения сохраняется даже в бассейнах и аквапарках.

При появлении тошноты, рвоты, диареи и боли в животе главная опасность заключается в потере жидкости. Врачи рекомендуют пить специальные растворы часто и маленькими порциями. При температуре выше 38,5 градуса более суток, крови в стуле или признаках сильного обезвоживания необходимо немедленно вызывать скорую помощь.