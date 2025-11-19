Инфекционист Поздняков призвал привиться от менингококка для предотвращения тяжелых форм болезни

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро», эксперт образовательного маркетплейса «Инфоурок» Андрей Поздняков заявил «Известиям» , что вспышки менингококковой инфекции в коллективах могут привести к высокому риску заражения. Он подчеркнул серьезность ситуации и настоятельно рекомендовал вакцинацию.

«Я как инфекционист рекомендовал бы привиться от менингококковой инфекции и взрослым, и детям», — отметил медик.

Он добавил, что, хотя менингококковая инфекция не так заразна, как вирусные заболевания, тяжелые формы могут вызвать крайне высокую летальность. Люди, работающие в помещениях с плохой вентиляцией и большим количеством сотрудников, находятся в группе риска.

Врач также советует вакцинацию от ветрянки для тех, кто не болел ею в детстве, а также от пневмококковой инфекции для пожилых людей, курильщиков и людей с хроническими патологиями легких. Тем, кто часто посещает южные страны, рекомендуется прививка от гепатита А.