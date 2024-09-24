Инфекционист Поздняков предупредил, что в отличие от ОРВИ грипп начинается резко

В отличие от острого респираторно-вирусного заболевания (ОРВИ), грипп проявляется резко и неожиданно. Об этом сообщил РИА «Новости» инфекционист и руководитель клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он подчеркнул, что классическая форма гриппа характеризуется симптомами, существенно отличающимися от других вирусных инфекций.

По словам эксперта, на ранних стадиях заболевания пациент может точно указать время начала недомогания, вплоть до часа.

Среди основных признаков гриппа он выделил высокую температуру, выраженные симптомы интоксикации, а также боли в области головы, мышц и суставов, добавили «Известия».