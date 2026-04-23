Инфекционист Поздняков посоветовал протирать антисептиком телефоны и ключи каждый день

Инфекционист Андрей Поздняков рассказал aif.ru , что обычные вещи, которые человек использует каждый день, могут быть источником опасных инфекций, включая стафилококк.

По словам эксперта, особенно опасен золотистый стафилококк.

«Больше всего проблем вызывает бактерия золотистого стафилококка. Много бактерий обнаружено на мобильном телефоне и ключах потому, что мы постоянно держим их руками, храним в карманах куртки», — объяснил врач.

Чтобы снизить риск заражения, доктор рекомендовал не только регулярно стирать верхнюю одежду, но и обрабатывать ее рукава паром. Телефоны и ключи желательно протирать антисептиком ежедневно, добавил сайт KP.RU.