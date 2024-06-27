Инфекционист Никифоров рассказал, что от нового лекарства от ботулизма ждут уменьшения побочных эффектов

Главное, чего ожидают от нового препарата для лечение ботулизма, — это снижение побочных эффектов. Об этом НСН рассказал главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

По его словам, лошадиная противоботулиническая сыворотка дает хороший терапевтический эффект. Однако, так как препарат изначально чужероден организму человека, это порождает побочные эффекты.

«К сожалению, изредка возникают конфликты, могут быть анафилактические шоки, сывороточная болезнь, от которых, правда, никто не умер, но повторно ее применять в этих случаях уже нельзя», — отметил врач.

Он добавил, что именно поэтому и приняли решение о разработке нового лекарства, который долден будет легче восприниматься организмом.