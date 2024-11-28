Инфекционист Неронов: заболевание корью после 30 лет может привести к тяжелым осложнениям

Взрослые, так же как и дети, болеют корью, однако после 30 лет болезнь может привести к тяжелым последствиям. Среди них — гепатит, пневмония и энцефалит, рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Неронов.

Доктор отметил, что инкубационный период кори длится до 14 дней. В это время у человека нет признаков болезни, однако он уже может заразить окружающих. Затем наступает катаральная стадия, характеризующаяся слабостью, лихорадкой, насморком и кашлем.

Через пять дней появляются главные симптомы кори — красные пятна. Сыпь начинается на лице и в области за ушами, а затем распространяется на всем теле.

Основным способом профилактики кори и минимизации осложнений остается вакцинация. Взрослым рекомендуется делать повторные прививки в возрасте 30-35 лет, резюмировал Неронов.