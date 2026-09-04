Инфекционист Неронов развеял мифы о безопасности воды из офисных кулеров

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с РИАМО объяснил, что вода из офисных кулеров может быть безопасной, если соблюдать правила эксплуатации оборудования.

По словам специалиста, кулер не представляет опасности, когда его регулярно обслуживают и проводят санитарную обработку. Однако при нарушении правил эксплуатации аппарат может стать источником микробного загрязнения, отметило ИА «МариМедиа».

Проблема часто возникает из-за самого оборудования, а не качества бутилированной воды. При несвоевременной очистке на внутренних поверхностях кулера образуется биопленка, где размножаются бактерии. При неудовлетворительном санитарном состоянии кулеров выявляют условно-патогенные бактерии, а при грубых нарушениях — кишечную палочку и энтерококки.

Для здорового человека единичное попадание таких бактерий обычно неопасно, но риск существует для людей со сниженным иммунитетом, пожилых, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями.

Наиболее уязвимые части кулера — краны, внутренние трубки и резервуары, а также каплесборник. Длительное использование уже вскрытой бутыли также увеличивает риск загрязнения воды.