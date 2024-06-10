Инфекционист Неронов предупредит, что при попадании соринки в глаз нельзя его тереть

Если в глаз попала соринка, то ни в коем случае нельзя его тереть. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

Он объяснил, что глаза нужно держать закрытыми, особенно, если на улице ветер. Можно подождать, пока раздражитель сам выйдет со слезой или попробовать аккуратно удалить его кончиком чистой салфетки.

«В противном случае без колебаний идите к врачу, особенно если конъюктива покраснеет, а глаз начнет слезоточить. Ранение роговицы очень опасно», — подчеркнул врач.

Как добавил «Петербургский дневник», ни в коем случае нельзя пытаться вытащить из глаза инородное тело грязными руками. В этом случае очень велик риск попадание в поврежденный участок инфекции.