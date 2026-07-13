Инфекционист Неронов предупредил об опасности некачественных продуктов на пикнике

На природе мясные блюда и салаты могут стать причиной пищевого отравления, если не соблюдать правила гигиены и термической обработки продуктов. Об этом сообщил врач-инфекционист Владимир Неронов в разговоре с сайтом «Газета.Ru» .

По словам доктора, опасность представляют сырые яйца, мясо и плохо прожаренная курица. Если внутри мясо остается сырым, патогенные микроорганизмы могут выжить и вызвать инфекцию. Также риски отравлений связаны с немытыми овощами и загрязненной водой, отметил KP.RU.

Неронов подчеркнул, что салаты с майонезом, сметаной или йогуртом быстро становятся средой для размножения бактерий. Всего несколько часов под солнцем — и такие блюда могут представлять реальную опасность.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперт рекомендовал покупать готовый шашлык в магазинах, где он был упакован на предприятии. Кроме того, лучше избегать шашлыка с белым соусом, так как это повышает риск отравления.