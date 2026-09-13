Инфекционист Неронов предупредил о рисках отравления при сборе грибов

Врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал РИАМО о возможных опасностях при сборе и употреблении грибов. Среди основных рисков — отравление из-за ядовитых видов или неправильного приготовления и хранения.

По словам доктора, одной из главных опасностей при сборе грибов является сходство ядовитых и съедобных видов. Например, бледную поганку можно перепутать с некоторыми видами сыроежек и шампиньонов. Первые симптомы отравления могут проявиться через несколько часов или даже суток после употребления, отметил сайт «Москва.ру».

Отравление грозит не только при употреблении ядовитых грибов. Даже съедобные виды могут стать опасными, если они старые, поврежденные, неправильно хранились или были собраны в загрязненной местности.

Эксперт подчеркнул, что народные способы проверки грибов с помощью серебряной ложки, лука или уксуса не позволяют выявить наличие токсинов. Поэтому даже опыт и привычные места сбора не гарантируют безопасность.

Некоторые виды условно съедобных грибов требуют обязательного вымачивания и длительной термической обработки. Нарушение правил приготовления или хранения готового блюда повышает вероятность отравления.